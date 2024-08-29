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В уряді підтвердили, що працюють над економічним бронюванням: які будуть критерії

Фото: в уряді працюють над проектом про економічне бронювання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В уряді України працюють над впровадженням економічного бронювання від мобілізації. Не виключено, що критерієм стане зарплата.

Про це заявив член комітету Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram.

"Зараз Мінекономіки на комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат", - написав він.

За його словами, наразі напрацьовується декілька моделей, але на остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва.

Железняк повідомив, що орієнтовна дата впровадження "економічного бронювання" - жовтень - листопад 2024 року.

За консервативними розрахунками це дасть бюджету 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

"Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі", - додав Железняк.

Економічне бронювання

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль його тижня заявив про принцип "воюй або працюй", який включає заходи, що допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни. Він наголосив на необхідності зібрати додаткові кошти для захисту країни, оскільки потреби в оборонному фінансуванні зростають.

Після заяви Шмигаля в ЗМІ з'явилися публікації, в яких стверджувалося, що планкою зарплати для економічного бронювання може стати рівень у 35 тисяч гривень.

Дискусії щодо економічного бронювання йдуть вже декілька місяців. Проте політичного рішення  з цього чутливого для суспільства питання поки що ухвалено не було.

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Мобілізація в Україні