В правительстве оценили масштаб злоупотреблений при бронировании от мобилизации

Забронировать работников могут предприятия, которые дают госбюджету две трети доходов. Масштаб злоупотреблений не превышает 10%.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию " Суспільне ".

"Мы начали этот аудит на уровне военно-гражданских администраций, имеющих право давать и признавать критичность, и на уровне министерств", - сказала чиновница.

По словам Свириденко, эта проверка продолжается, а статус критических имеют предприятия, которые генерируют 67% доходов в государственном бюджете.

"Это говорит о том, что бронирование как система работает. Мы видим, что здесь злоупотребления, но они составляют не более 10%. Я думаю, даже 5-6% из того, что мы сейчас видим", - сказала вице-премьер-министр.

Она отметила, что в первую очередь идет аудит предприятий, которые подавали и заявляли одни данные по уровню заработной оплаты с уплаченными налогами, а затем резко изменили ее, или стремительно нарастили штат в тех секторах, где на 100% разрешено бронирование работников.