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В правительстве Германии заявили, что поставки танков Украине не должны быть табу

Новина українською →
Германия, Пятница 13 января 2023 18:53
В правительстве Германии заявили, что поставки танков Украине не должны быть табу Фото: танки Leopard 2 должны быть поставлены Украине без табу (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что для поставки танков Leopard 2 в Украину он не видит юридических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Как отмечает издание, в споре по поводу немецких боевых танков для Украины Бушман подчеркнул, что он поддерживает требования многих политиков коалиции относительно поставки Leopard-2 и не видит никаких юридических проблем для этого.

"Мое личное мнение четкое: это не должно быть табу. Ни в коем случае поставщики оружия или страны, в которых оружие было произведено, не станут стороной войны, даже если Украина атакует цели в России", - сказал министр.

Бушман подчеркнул, что это также может включать в себя атаку на российские военные объекты в России, если Украина будет атакована оттуда.

"Украина имеет право на самооборону. Президенту России Владимиру Путину нельзя разрешать самоутверждаться своей тактикой постоянной агрессии против соседних стран, иначе он всегда будет продолжать", - подчеркнул Бушман.

Министр юстиции считает достаточно важной тесную координацию с союзниками по поставкам вооружений.

"Это не делает Европу более безопасной, а делает более опасной. Поэтому Украина должна выиграть свою самооборонную войну - для себя, но и для нас", - констатировал он.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Германия на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине танков Leopard. Страна тяготеет к положительному решению в пользу Украины.

Напомним, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт отмечала, что решение о передаче Украине танков Leopard пока не принято, но Берлину следует приспосабливаться к реалиям.

Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что власти Германии должны разрешить другим странам передавать Украине танки Leopard.

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