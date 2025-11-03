RU

В правительстве Германии призвали прекратить импорт стали из РФ в Евросоюз

Фото: в правительстве Германии призвали прекратить импорт стали из РФ в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал страны Евросоюза прекратить импорт стали из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

Клингбайль подчеркнул, что российские стальные слябы (плиты), которые затем перерабатываются в странах ЕС, до сих пор не подпадают под действие санкций.

"Невозможно объяснить ни одному работнику нашей сталелитейной отрасли, почему Европа до сих пор оставляет рынок открытым для (российского диктатора Владимира - ред.) Путина", - подчеркнул Клингбайль.

Он также пояснил, что слябы являются основным сырьем для изготовления стальных листов и панелей, а потому такая лазейка в санкциях является несправедливой.

 

Санкции Евросоюза против РФ

Напомним, ранее стало известно, что ЕС продолжает усиливать экономическое давление на Россию. В частности, 19-й пакет санкций направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.

Под санкциями оказались не только главные компании Lukoil и Rosneft, но и десятки дочерних структур, в частности, "Лукойл Пермь", "Лукойл Западная Сибирь", Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, "Роснефтефлот", "Prime Shipping" и др.

Также сообщалось, что Великобритания выдала специальную лицензию, которая позволяет компаниям вести сотрудничество с двумя немецкими дочерними структурами "Роснефти", находящихся под управлением немецкого государства из-за санкций против российского нефтяного концерна.

Отметим, что США и Европейский союз наращивают санкционное давление на Россию, что приводит к снижению промышленного производства, росту стоимости заимствований и дальнейшему ослаблению экономики страны.

Больше о том, как новые санкции США и ЕС ударят по российской экономике - читайте в материале РБК-Украина.

