ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В правительстве Германии хотят увеличить бюджет на оборонную поддержку Украины

Новина українською →
Германия, Понедельник 24 октября 2022 20:21
В правительстве Германии хотят увеличить бюджет на оборонную поддержку Украины Фото: в правительстве Германии хотят увеличить бюджет на оборонную поддержку Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии может увеличить финансирование оборонной поддержки Украины на следующий год до 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер обсудили увеличение финансирования оборонной поддержки Украины.

Как отмечается, собеседники обсудили предложение правительства Германии по увеличению в 2023 году бюджета на оборонную поддержку Украины с 697 млн. евро до 2 млрд. евро. Шмыгаль поблагодарил Линднера за поддержку этой инициативы.

Темами переговоров стали насущные потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также дальнейшее финансовое сотрудничество в долгосрочной перспективе и поддержка Германией выделения макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что если бы не западная финансовая помощь, то украинцы уже могли бы остаться без пенсий и заработных плат. Поэтому важно как можно быстрее получить обещанные Евросоюзом деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
поддержка Украины
NEWS
Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу
Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему