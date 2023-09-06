ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС в ближайшее время не сможет отказаться от газа из РФ, - замглавы Еврокомиссии

Среда 06 сентября 2023 05:04
UA EN RU
ЕС в ближайшее время не сможет отказаться от газа из РФ, - замглавы Еврокомиссии Фото: Евросоюз в ближайшее время не сможет отказаться от газа из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По его словам, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м, включая сжиженный природный газ.

"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", - добавил он.

При этом Шефчович отметил, что, если ЕС продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, его страны смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского газа.

"В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", - сказал Шефчович.

Поставки газа из РФ в Европу

Напомним, Россия прекратила поставки газа посредством трубопроводов в несколько стран Восточной Европы весной 2022 года после их отказа платить в рублях.

В то же время Украина все еще поставляет транзитом российский газ в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию, и получает за это плату.

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А спикер Палаты представителей США Кевин МакКарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия НАФТА Евросоюз Газ
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: возникло несколько пожаров, есть погибший
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: возникло несколько пожаров, есть погибший
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта