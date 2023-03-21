В правительстве Германии хотят ограничить экспорт высокотехнологичных товаров в Китай

В правительстве Германии выразили желание ввести ограничения на экспорт некоторых высокотехнологичных товаров в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, которое приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы не должны допустить потери нашего технологического лидерства из-за того, что не уделяем этому пристального внимания", - сказал министр.

По его словам, экспортный контроль может существовать в некоторых критических секторах и нуждается в усилении. Также он сказал, что в будущем необходимо избегать использования компонентов китайской компании Huawei для расширения 5G-сетей в Германии.

"Не все, что уже установлено, можно будет легко демонтировать. Сеть должна продолжать функционировать. Но в будущем нам следует удержаться от этого", - сказал он.

Также министр заявил о необходимости понижения зависимости от Китая. Речь идет об укреплении устойчивости, более широком позиционировании, приоритете экономической безопасности.