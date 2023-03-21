В правительстве Германии хотят ограничить экспорт высокотехнологичных товаров в Китай
В правительстве Германии выразили желание ввести ограничения на экспорт некоторых высокотехнологичных товаров в Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, которое приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы не должны допустить потери нашего технологического лидерства из-за того, что не уделяем этому пристального внимания", - сказал министр.
По его словам, экспортный контроль может существовать в некоторых критических секторах и нуждается в усилении. Также он сказал, что в будущем необходимо избегать использования компонентов китайской компании Huawei для расширения 5G-сетей в Германии.
"Не все, что уже установлено, можно будет легко демонтировать. Сеть должна продолжать функционировать. Но в будущем нам следует удержаться от этого", - сказал он.
Также министр заявил о необходимости понижения зависимости от Китая. Речь идет об укреплении устойчивости, более широком позиционировании, приоритете экономической безопасности.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена работает над дальнейшим усилением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.
Китайские компании, в том числе связанные с правительством в Пекине, отправили в РФ 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которые могут быть использованы в военных целях.
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