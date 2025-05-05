В правительстве Израиля одобрили план расширения операции в Газе: СМИ раскрыли подробности

По словам израильского чиновника в разговоре с местным изданием, данный план в правительстве одобрили единогласным решением.

Между тем ожидается, что он будет реализован лишь после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток на следующей неделе.

К тому моменту, по данным израильской прессы, официальный Иерусалим будет прилагать усилия для достижения соглашения с боевиками ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа, и договоренности об освобождении заложников.

Израильский чиновник рассказал, что кабинет министров безопасности одобрил план возобновления поставок помощи в Газу, пересматривая механизм, чтобы минимизировать перенаправление товаров ХАМАСом в пользу своих боевиков.

Отмечается, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир "был единственным, кто проголосовал против плана, который должен быть реализован, когда этого потребует ситуация в Газе".

По словам израильских и арабских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет принимать непосредственного участия в распределении гумпомощи в Секторе Газа. Вместо этого войскам будет поручено обеспечить внешний уровень безопасности для частных подрядчиков и международных организаций, оказывающих помощь.

Израильская сторона считает, что этот метод "усложнит перенаправление помощи ХАМАС своим боевикам", заявили чиновники, пишет The Times of Israel.