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Кабмин Украины планирует отказаться от повышения минимальной зарплаты и социальных выплат

Украина, Понедельник 01 июля 2024 11:25
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Кабмин Украины планирует отказаться от повышения минимальной зарплаты и социальных выплат Фото: минимальная зарплата и социальные выплаты расти не будут три года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых зависят размеры социальных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка в Telegram.

Согласно обнародованному документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года.

Как отмечается в декларации, базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы планируется на уровне 2024 года.

В 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

  • детей в возрасте до шести лет – 2563 гривны;
  • детей в возрасте от шести до 18 лет – 3196 гривен;
  • трудоспособных лиц – 3028 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность, – 2361 гривну.

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Прожиточный минимум был повышен с 1 января. Эти нормы содержатся в законе о государственном бюджете.

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