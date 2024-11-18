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В правительстве Франции сделали заявление по поводу ударов ракетами SCALP по России

Брюссель, Понедельник 18 ноября 2024 11:51
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В правительстве Франции сделали заявление по поводу ударов ракетами SCALP по России Фото: министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Разрешение Киеву наносить удары французскими ракетами большой дальности по военным целям на территории России остается одним из вариантов. Пока ничего не изменилось.

Об этом заявил министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям, с которых Россия в настоящее время осуществляет агрессию на украинской территории. Так что ничего нового", - заявил журналистам Барро перед встречей министров ЕС в Брюсселе.

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Это представляет собой существенный поворот в политике Вашингтона в российско-украинской войне.

Позже издание Axios сообщило, что Байден разрешил Украине использовать ракеты большой дальности только в Курской области России, где находятся войска КНДР.

Накануне издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Однако позже это сообщение было удалено.

В правительстве Великобритании воздержалась от комментариев по поводу того, может ли Лондон разрешить Украине использовать британское дальнобойное оружие для ударов по России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в очередной раз призвал страны Европейского Союза дать Украине возможность бить по территории России.

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