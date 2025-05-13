Кабмин сделал важный шаг для запрета в Украине церкви, управляемой из Москвы

Кабинет министров сделал шаг для запрета в Украине церкви, руководящий центр которой находится в Москве. Это сделано в день "победобесия" на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2025 г. № 543 .

Постановлением утвержден "Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена".

Это сделано в соответствии с абзацем восьмым статьи 30 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Что предусматривает порядок

Порядок определяет процедуру исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации, действующей в Украине, с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Для проведения исследования Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) формирует состав исследовательской группы из числа должностных лиц ГЭСС.

Исследование проводится:

по собственной инициативе ГЭСС;

по обращению органа государственной власти, органа местного самоуправления, объединения граждан, других лиц.

Для установления признаков аффилированности ДЕСС при проведении исследования может:

обращаться в органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, юридических и физических лиц о предоставлении информации, объяснений, документов, выписок из публичных электронных реестров, которые необходимы для осуществления исследования и установления наличия или отсутствия признаков аффилированности;

использовать выводы религиоведческой экспертизы, информацию, предоставленную другими центральными органами исполнительной власти, данные публичных электронных реестров, а также информацию, полученную от физических и юридических лиц, из медиа и других открытых источников;

проводить опрос священнослужителей, церковнослужителей, лиц, работающих в религиозной организации на выборных должностях для выяснения обстоятельств деятельности религиозной организации. Во время такого опроса ДЕСС имеет право использовать средства аудио-, фото- или видеофиксации.

По результатам исследования ДЕСС выдается один из следующих приказов:

1) об обнаружении признаков аффилированности,

2) об отсутствии признаков аффилированности.

Закон о запрете московской церкви

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет при определенных условиях запрещать деятельность тех организаций, которые связаны с Россией. Фактически закон направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата, которой дали время на разрыв связей с РПЦ.

В случае выявления подчинения российской церкви Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести сможет подать иск в суд о прекращении деятельности религиозной организации.