Социологи выяснили, как украинцы относятся к закону о запрете московской церкви

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Не поддерживают закон 16%, а еще 4% не определились со своим мнением.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, актуальность проблемы сотрудничества с Россией проявляется и в вопросе запрета религиозных организаций, связанных с агрессором.

"Мы видим, что абсолютное большинство украинцев одобрительно отнеслись к этому закону. Хотя мы не спрашивали прямо о запрете УПЦ МП (и сам закон не касается исключительно УПЦ МП), предварительные опросы КМИС показывали, что большинство украинцев поддерживают запрет деятельности Московского патриархата в Украине" , – сказал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.