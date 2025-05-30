Правительство вынуждено поддерживать УЗ из-за убыточности пассажирских перевозок, - Минрегион

Кабинет министров Украины 27 мая принял решение о выделении более 4,3 млрд грн на поддержку АО "Укрзалізниця" с целью обеспечения стабильной работы компании в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Согласно сообщению, финансирование направляется на обеспечение пассажирских перевозок, которые остаются убыточными, в частности в направлениях в регионы, где продолжаются боевые действия или существует их угроза, а также на перевозку раненых военных, внутренне перемещенных лиц, военнослужащих и членов их семей.

В Минрегионе отметили, что при росте расходов тарифы на пассажирские перевозки остаются неизменными с 2021 года. В связи с этим правительственная поддержка остается необходимой для сохранения доступности транспортных услуг и обеспечения непрерывности логистики.

"Решение соответствует европейской практике: в странах ЕС государства регулярно финансируют социально значимые перевозки и железнодорожную инфраструктуру", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что грузовые тарифы с 2022 года выросли на 70%, а пассажирские не менялись. "Укрзализныця" накапливает огромные убытки из-за отсутствия реформ пассажирских перевозок. На это неоднократно обращали внимание украинские бизнес-ассоциации и эксперты отрасли.