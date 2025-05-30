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Уряд змушений підтримувати УЗ через збитковість пасажирських перевезень, - МІнрегіон

П'ятниця 30 травня 2025 11:30
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Уряд змушений підтримувати УЗ через збитковість пасажирських перевезень, - МІнрегіон Фото: уряд змушений підтримувати УЗ через збитковість пасажирських перевезень (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Кабінет міністрів України 27 травня ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд грн на підтримку АТ "Укрзалізниця" з метою забезпечення стабільної роботи компанії в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно з повідомленням, фінансування спрямовується на забезпечення пасажирських перевезень, які залишаються збитковими, зокрема в напрямках до регіонів, де тривають бойові дії або існує їхня загроза, а також на перевезення поранених військових, внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і членів їхніх родин.

У Мінрегіоні наголосили, що при зростанні витрат тарифи на пасажирські перевезення залишаються незмінними з 2021 року. У зв’язку з цим урядова підтримка залишається необхідною для збереження доступності транспортних послуг і забезпечення безперервності логістики.

"Рішення відповідає європейській практиці: у країнах ЄС держави регулярно фінансують соціально значущі перевезення та залізничну інфраструктуру", – зазначили в міністерстві.

Раніше повідомлялось, що вантажні тарифи з 2022 року зросли на 70%, а пасажирські не змінювались. "Укрзалізниця" накопичує величезні збитки через відсутність реформ пасажирських перевезень. На це неодноразово звертали увагу українські бізнес-асоціації і експерти галузі.

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