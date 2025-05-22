Правительство увеличит базовую соцпомощь: кому и сколько будут платить
Кабинет министров планирует увеличить размер базовой социальной помощи и сделать ее существенно выше нынешнего прожиточного минимума.
Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По ее словам, в Украине "нет никаких задолженностей ни по каким социальным выплатам и не планируется".
"Мы хотим их (соцвыплаты. - ред.) увеличивать. Уже в июле стартует эксперимент по базовой социальной помощи, которая будет существенно выше, чем сегодня прожиточный минимум. И я надеюсь, что до конца года будет разработано еще несколько инициатив, которые усилят социальные гарантии для наших людей", - сказала Жолнович.
В постановлении Кабинета министров от 25 марта 2025 года отмечается, что участниками экспериментального проекта являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите (кроме лиц, находящихся на временно оккупированных Россией территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией, утвержденного в установленном Кабинетом министров Украины порядке, для которых не определен порядок.
Также участниками проекта являются граждане, которые:
- с 1 июля 2025 г. - на дату обращения за назначением базовой социальной помощи являются получателями государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; помощи на детей одиноким матерям; помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
- с 1 октября 2025 г. - также лица/семьи, если они на дату обращения за назначением базовой социальной помощи отвечают требованиям и критериям, определенным Порядком реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи, утвержденным этим постановлением;
- ответственные за организацию и обеспечение реализации экспериментального проекта - Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации, Пенсионный фонд Украины.
Социальная помощь в Украине
Недавно Кабмин предложил ввести соцпомощь женщинам до и после рождения ребенка.
Кроме того, отныне одинокие матери или отцы могут оформить пособие на ребенка онлайн через портал "Дія".
В апреле Кабмин предложил экспериментальный проект по централизации механизма выплаты соцпомощи для матерей, опекунов и внутренне перемещенных лиц.
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