Кабмин утвердил порядок призыва заключенных на военную службу

Кабинет министров утвердил Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По его данным также правительство утвердило:
Напомним, в Украине был принят закон о добровольной мобилизации заключенных, который был одобрен парламентом в этом году. Теперь все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После подачи ходатайства их заявки рассматриваются специальными комиссиями, которые оценивают риски и принимают окончательное решение.
По данным Министерства юстиции около 30 тысяч заключенных могут иметь право служить в ВСУ.
Подробнее о том, как этот закон работает на практике, кто из заключенных уже решил служить и по каким причинам, читайте в материале РБК-Украина.