Уряд затвердив порядок призову ув'язнених на військову службу

За його даними також уряд затвердив:

перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково;

Порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до ТЦК, а також відповідних підрозділів Збройних сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби;

Порядок взаємодії ТЦК, установ виконання покарань та Національної гвардії.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, в Україні був ухвалений закон про добровільну мобілізацію ув'язнених, який був схвалений парламентом цього року. Тепер усі ув'язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав ЗСУ. Після подання клопотання їхні заявки розглядаються спеціальними комісіями, які оцінюють ризики та приймають остаточне рішення.

За даними Міністерства юстиції близько 30 тисяч ув’язнених можуть мати право служити у ЗСУ.