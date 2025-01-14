Уряд затвердив порядок призову ув'язнених на військову службу

Кабінет міністрів затвердив Порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору. Це зроблено відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
За його даними також уряд затвердив:
Нагадаємо, в Україні був ухвалений закон про добровільну мобілізацію ув'язнених, який був схвалений парламентом цього року. Тепер усі ув'язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав ЗСУ. Після подання клопотання їхні заявки розглядаються спеціальними комісіями, які оцінюють ризики та приймають остаточне рішення.
За даними Міністерства юстиції близько 30 тисяч ув’язнених можуть мати право служити у ЗСУ.
Детальніше про те, як цей закон працює на практиці, хто з ув'язнених вже вирішив служити і з яких причин, читайте у матеріалі РБК-Україна.