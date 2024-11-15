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Кабмин решил изменить условия использования "гуманитарных" автобусов

Пятница 15 ноября 2024 17:00
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Кабмин решил изменить условия использования "гуманитарных" автобусов Фото: Заседание Кабмина (Facebook)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о перевозке в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его словам, законопроект позволяет использование транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок без признания этого деятельностью, направленной на получение прибыли.

Использование гуманитарной помощи не по назначению или с целью получения прибыли является нарушением законодательства, которое может повлечь уголовную или административную ответственность.

Новый законопроект предусматривает, что:

  • Коммунальные предприятия - перевозчики, занимающиеся автотранспортными и электротранспортными перевозками, могут быть получателями гуманитарной помощи.
  • Гуманитарной помощью могут выступать автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метро, предназначенные исключительно для перевозки пассажиров.
  • Запрещается передача или продажа полученных транспортных средств третьим лицам, за исключением случаев безвозмездной передачи другому получателю гуманитарной помощи.

Как известно, этот шаг власти направлен на поддержку перевозок в сложных условиях военного положения.

Напомним, мы писали, что в Киеве из-за отсутствия света возникали масштабные задержки общественного транспорта .

Также ранее юрист объяснил, как поступать, когда в транспорте возникает конфликт с контролером.

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