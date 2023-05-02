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Правительство запустило процесс корпоратизации "Энергоатома", - Шмыгаль

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Украина, Вторник 02 мая 2023 17:15
Правительство запустило процесс корпоратизации "Энергоатома", - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров сегодняшним решением запустил процедуру корпоратизации НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании в Кабинете министров.

"Продолжаем корпоратизацию государственных предприятий. Во исполнение принятого Парламентом закона трансформируем "Энергоатом" в акционерное общество", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что "Энергоатом" - один из крупнейших операторов АЭС в Европе, компания стратегически важна для энергетической безопасности государства.

"Приводим ее к международным стандартам корпоративного управления. При этом храним в собственности государства 100% акций предприятия. Сегодняшним правительственным решением запускаем процедуры корпоратизации", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, в итоге "повысим эффективность управления, привлечем дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилим нашу энергетическую независимость".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Энергоатом
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