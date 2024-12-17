Правительство запустило действие закона о статусе иностранцев, воюющих за Украину: что это значит

По словам Гончаренко, сегодня Правительство приняло соответствующее постановление, чтобы закон начал работать.

Этот закон позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые защищают Украину, получать вид на жительство или иммигрировать. Это можно будет сделать даже если их документы просрочены.

Также будет предоставляться право членам семей таких военных на временное проживание в Украине.

Что известно о законе

20 августа этого года Верховная Рада приняла законопроект об изменениях относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности Украины.

Законопроектом №9585 предусмотрено: