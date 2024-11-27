Правительство призвало президента подписать законы о госбюджете-2025 и повышении налогов, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

"Правительство уже обратилось к президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что после подписания этих законов, Украина получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны.

Он также напомнил, что 60% расходов госбюджета в следующем году приходится на сектор безопасности и обороны.

"В следующем году мы потратим на армию более 2,2 трлн грн - гораздо больше, чем бюджет страны мирного времени", - сказал он.