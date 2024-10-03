Женщинам могут отказывать в службе в ВСУ: юрист объяснил, когда это происходит
Во время войны женщины могут присоединиться к рядам ВСУ добровольно – по собственному желанию. Но иногда случаются отказы: даже когда женщина сама хочет служить в вооруженных силах, удается это не всегда.
Когда женщинам могут отказать в службе в Силах Обороны, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат АБ "Романа Сацика" Виктория Онишко.
Когда женщину могут не взять в ВСУ: основания
Мобилизация женщин в Украине регламентируется Конституцией Украины, Законом Украины "Об обороне Украины", Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также другими соответствующими нормативно-правовыми актами.
"Статья 1 (абз.2 ч.12) Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. За исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрет дискриминации по признаку пола", – говорит юрист.
Это включает принятие на службу в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил военного учета.
"Итак, женщины могут присоединиться к войску исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия. Но есть ряд оснований, когда женщинам-добровольцам могут отказать в подписании военного контракта", – объясняет Виктория Онишко.
Среди таких оснований:
- у женщины отсутствует базовое среднее образование (не окончены полных 9 классов школы);
- базовое образование получено в школе для лиц с психическими расстройствами;
- наличие непогашенной судимости за преступление;
- судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- имеющиеся определенные расстройства здоровья;
- подтвержденная алко- или наркозависимость;
- наличие троих детей;
- женщина является матерью-одиночкой;
- наличие ребенка с инвалидностью;
- наличие приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
- необходимость ухаживать за мужем или родителями с инвалидностью.
- женщина забронирована на работе.
Также внимание уделяется физической подготовке и психологической стойкости кандидата на военную службу.
Для заключения контракта требуются не только паспорт и идентификационный код. Нужны также документы об образовании, отсутствие судимости, дополнительные медицинские справки.
Напомним, женщины все чаще обращаются в рекрутинговые центры и выражают желание встать в ряды ВСУ. Среди популярных направлений для женщин – снайперы, операторы БПЛА, медики. Предлагаем почитать, на какие должности привлекают женщин в армии.
В общей сложности более 10 тысяч женщин-военных во время войны выполняют боевые задания непосредственно на линии фронта.
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