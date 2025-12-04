Правительство внедрило три новые реформы в сфере образования: кому рассчитывать на поддержку

По ее словам, правительство обеспечит равные условия для зачисления педагогического стажа, что является 1 реформой. Свириденко также отметила, что решение важно для защиты профессиональных прав тысячи украинских учителей, которые из-за войны временно работают за рубежом.

"В стаж для надбавки за выслугу лет будет засчитываться преподавательская деятельность от 180 часов в год, если есть документальное подтверждение. И будет касаться работы на период военного положения и года после его завершения", - заявила глава правительства.

Что касается 2 реформы, правительство запускает экспериментальный проект в системе профессионального образования. Часть колледжей с 2026 года будет реорганизована в коммунальные некоммерческие общества с большей автономией в управлении и финансах, говорит Свириденко.

"Параллельно тестируем новую методику расчета стоимости образовательных услуг, которая даст общинам прозрачный механизм их закупки. Эксперимент продлится два года и станет первым этапом практического внедрения положений нового Закона "О профессиональном образовании", - сообщила премьер.

3 реформа - правительство приняло Концепцию "Национальная система исследователей Украины" для индивидуальной поддержки ученых и развития науки.

"Вводим единые правила оценки работы ученых. Публикации, патенты, участие в грантах, экспертная деятельность и международное сотрудничество будут отражены в Национальной электронной научно-информационной системе", - написала Свириденко.

Она добавила, что данные будут использоваться в распределении финансирования, аттестации учреждений, кадровой политике, что обеспечит дополнительную поддержку лучших ученых, а университетам - эффективную работу с кадрами. Для молодых ученых будет сформирован отдельный рейтинг.

Реализация Концепции начнется в 2026 году.