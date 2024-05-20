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Кабмин определил места вручения повесток и уполномоченных

Фото: Повестки в ТЦК могут вручать круглосуточно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины

Повестки имеют право вручать:

  • представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (при их образовании) советов - в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) – на всей территории Украины.

Повестка

Повестка формируется посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.

Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В повестке указываются:

  • фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
  • наименование ТЦК или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, издавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК или соответствующие подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;
  • место, день и время явки по вызову;
  • подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

 

Напомним, Кабинет министров принял ряд решений постановлений, которыми утверждаются порядки мобилизации из-за того, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации .

В частности , правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте.

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ТЦКМобилизация в Украине