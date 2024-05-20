Кабмин определил места вручения повесток и уполномоченных

Кабинет министров утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.
Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины
Повестки имеют право вручать:
Повестка формируется посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк повестки заполняется представителем ТЦК.
Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
В повестке указываются:
Напомним, Кабинет министров принял ряд решений постановлений, которыми утверждаются порядки мобилизации из-за того, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации .
В частности , правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте.