Уряд визначив місця вручення повісток та уповноважених

Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.
Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України
Повістки мають право вручати:
Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником ТЦК.
Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У повістці зазначаються:
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив низку рішень постанов, якими затверджуються порядки мобілізації через те, що 18 травня набув чинності закон про мобілізацію.
Зокрема уряд визначив належні підтвердження оповіщення про виклик до ТЦК у разі вручення повістки або надсилання повістки поштою.