Кабмин выставит на приватизацию гостиницу в центре Киева
Кабинет министров Украины передал в Фонд госимущества отель "Казацкий" в Киеве для дальнейшей приватизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
"Передан единый имущественный комплекс государственного предприятия "Отель "Казацкий" Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации", - сообщил Мельничук.
Отель "Казацкий"
Отель "Казацкий" - это трехзвездочный отель, расположенный в центре Киева, на Майдане Независимости. Он был построен в 1983 году.
История отеля:
- 1979-1983: Строительство отеля "Казацкий" на месте двухэтажного дома 19 века, который называли "домом Гудовского".
- 1983: Открытие гостиницы под названием "Красная звезда".
- 1993: Переименование отеля в "Казацкий".
- 2007-2008: Реконструкция отеля.
Сегодня отель "Казацкий" предлагает 126 номеров разного уровня комфортности, ресторан украинской кухни, кафе, конференц-зал.
Напомним, в июле 2020 года гостиницу "Днепр" в центре Киева приватизировали за 1,1 млрд гривен.