Правительство выделит более 11 млрд гривен на защиту критической инфраструктуры, - Свириденко
В Украине определили 210 объектов критической инфраструктуры в десяти областях, где в ближайшие дни начнутся работы по усилению защиты. На эти цели Кабинет министров планирует направить более 11 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По итогам заседания Координационного центра в Чернигове была сформирована первоочередная потребность в финансировании для девяти областей и Киевщины. Речь идет о защите энергетических и других стратегических объектов, в частности в прифронтовых Черниговской и Сумской областях.
"Под эти задачи готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании Правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства строительства новой защиты", - сообщила Свириденко.
Поддержка бизнеса и энергонезависимость
Кроме строительства защитных сооружений, правительство нарабатывает меры для поддержки частного сектора. В частности, готовится программа доступного кредитования на энергонезависимость.
Для бизнеса планируют ввести фиксированную ставку 7% годовых на весь срок договора. Это позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя альтернативными источниками питания и стабильно работать в условиях отключений.
Работа в регионах и столице
На заседании отдельное внимание уделили прифронтовым регионам, где угроза обстрелов инфраструктуры остается самой высокой. Также обсуждалась реализация плана устойчивости Киева, который ранее подали городские власти.
Параллельно правительство координирует усилия с международными партнерами для привлечения дополнительных средств на восстановление и усиление энергосистемы Украины.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о введении в действие решение СНБО относительно планов устойчивости для украинских городов и областей. При этом для Киева установили отдельный дедлайн по разработке и презентации плана.
Еще 3 марта Совет нацбезопасности и обороны утвердил планы устойчивости для всех областей и областных городов, кроме Киева. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.