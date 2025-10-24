Правительство Украины засекретило объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона

"Полный ответ я вам дам отдельно, не всем", - сказала она в ответ на вопрос депутата об объемах газа, которые нужно импортировать.

Свириденко напомнила, о плане, чтобы в хранилищах к началу отопительного сезона было 13,2 млрд кубометров газа. "Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас такой объем был", - сказала она.

Она сообщила о значительных потерях внутренней добычи. "Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить публично о потерях газодобычи внутренней, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа", - сказала Свириденко.

Премьер пообещала предоставить депутатам информацию по объемам и по суммам.