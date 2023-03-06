Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы
Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона о государственных резервах. Документ предлагает предусмотреть возможность хранения запасов топлива на территории стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект №9079.
Проект преследует цель реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.
"Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предлагается:
- разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;
- предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
- законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
- усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;
- предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
- ввести вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;
- установить, что решение о применении денежных санкций является исполнительным документом;
- освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов от уплаты судебного сбора;
- создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.
Напомним, снижение цен на бензин, дизельное потливо и автогаз в Украине в январе-феврале вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.