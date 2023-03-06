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Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 10:30
Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы Фото: Украина будет хранить топливо в странах ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона о государственных резервах. Документ предлагает предусмотреть возможность хранения запасов топлива на территории стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект №9079.

Проект преследует цель реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.

"Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина", - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается:

  • разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;
  • предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
  • законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
  • усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;
  • предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
  • ввести вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;
  • установить, что решение о применении денежных санкций является исполнительным документом;
  • освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов от уплаты судебного сбора;
  • создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное потливо и автогаз в Украине в январе-феврале вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

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