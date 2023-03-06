Уряд України планує зберігати запаси палива на території країн Європи
Фото: Україна зберігатиме паливо в країнах ЄС (Getty Images)
Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону про державні резерви. Документом пропонується передбачити можливість зберігання запасів палива на території країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9079.
Проект має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.
"Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна", - йдеться в пояснювальній записці.
Проектом закону пропонується:
- розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;
- передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
- законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
- удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
- передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
- ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
- встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
- звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;
- створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.
Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні у січні-лютому викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.