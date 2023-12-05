Правительство Украины намерено конфисковать у россиян 50 крупных предприятий: перечень
Кабинет министров во время заседания 5 декабря планирует принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк и обнародовал перечень.
По его словам, из сопроводительных документов можно увидеть, что из перечня почему-то изъяли "Крюковский вагоностроительный завод" и "Брокард-Украина", но и добавили "Индустриальный союз Донбасса", "Алчевский металлургический комбинат" и "Днепровский металлургический комбинат".
Согласно документу, планируется изъять доли россиян в следующих предприятиях:
- "Институт Южныегиппрогаз" (Донецк)
- "Краматорский цементный завод - Пушка" (Краматорск)
- Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев)
- "Украинские энергетические машины" (Харьков)
- "Лугансктепловоз"
- "Галичфарм" (Северодонецк)
- "Житомир - Лада" (Житомир)
- "Зеленый мыс" (Симферополь)
- "Полтава - Лада" (Полтава)
- Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков)
- "Внешинком" (Киев)
- Международная ассоциация "Сварка" (Киев)
- Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта)
- "Морской регистр судоходства" (Севастополь)
- "13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь)
- "Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта)
- "Ялтинский университет менеджмента"
- Специализированный санаторий-профилакторий "ПОЛИТ" (Судак)
- "Пансионат "Зенит" (Судак)
- Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта)
- "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного черноморского флота" (Севастополь)
- "Донтулазброя" (Донецк)
- "Планета-Строй" (Киев)
- Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института
- "1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь)
- "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь)
- Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев)
- "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак)
- "Пансионат Заря" (Крым)
- "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь)
- "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев)
- "Полтава-Капитал" (Полтава)
- "Харьков-Капитал" (Харьков)
- "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев)
- "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке"
- "Газпром сбыт Украина" (Киев)
- "Гупмы" (Крым)
- "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев)
- "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" (Полтава)
- "Газпром экспорт" (Киев)
- "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса)
- "Жефко Украина" (Киев)
- "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск)
- "Алчевский металлургический комбинат"
- "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское)
- "Алчевский коксохимический завод"
- "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания"
- "Сегежа Ориана Украина" (Калуш)
- "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш)
- "Росатом Восточная Европа" (Киев)
Санкции против России
Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.
Кроме того, Верховная рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.