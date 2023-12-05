Уряд України має намір конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік

Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Мова йде про 50 обʼєктів",- написав Железняк та оприлюднив перелік.

За його словами, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили "Крюківський вагонобудівний завод" та "Брокард-Україна", але і додали "Індустріальна спілка Донбасу", "Алчевський металургійний комбінат"та "Дніпровський металургійний комбінат".

Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

"Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк) "Краматорський цементний завод - Пушка" (Краматорськ) Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ) "Українські енергетичні машини" (Харків) "Луганськтепловоз" "Галичфарм" (Сєвєродонецьк) "Житомир- Лада" (Житомир) "Зелений мис" (Сімферополь) "Полтава - Лада" (Полтава) Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків) "Внешінком" (Київ) Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ) Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта) "Морський регістр судноплавства" (Севастополь) "13 судноремонтний завод Чорноморського флоту" (Севастополь) "Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта) "Ялтинський університет менеджменту" Спеціалізований санаторій-профілакторій "ПОЛІТ" (Судак) "Пансіонат "Зеніт" (Судак) Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта) "471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного чорноморського флоту" (Севастополь) "Донтулазброя" (Донецьк) "Планета- Буд" (Київ) Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь) "Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації’ (Севастополь) Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ) "Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак) "Пансіонат Зоря" (Крим) "771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь) "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ) "Полтава-Капітал" (Полтава) "Харків-Капітал" (Харків) "Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ) "Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку" "Газпром збут Україна" (Київ) "Гупми" (Крим) "Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ) "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" (Полтава) "Газпром експорт" (Київ) "Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса) "Жефко Україна" (Київ) "Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ) "Алчевський металургійний комбінат" "Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське) "Алчевський коксохімічний завод" "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" "Сегежа Оріана Україна" (Калуш) "Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш) "Росатом Східна Європа" (Київ)

Санкції проти Росії

Україна запровадила багато рівнів санкцій проти Росії та пов'язаних із Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфіскують російські активи.

Крім того, Верховна рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій щодо оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.