В Україні скасували перелік критичного імпорту: як працюватиме валютний ринок з 9 липня

Кабінет міністрів скасував постанову про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку. Водночас залишається заборона на імпорт послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Постанова уряду від 7 липня 2022 р. № 761 оприлюднена на Урядовому порталі. Вона дасть змогу бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та імпортувати будь-яку товарну продукцію.

Водночас обмеження на купівлю валюти та робити перекази для імпорту послуг зберігатимуться. Підприємства матимуть змогу імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що входять до переліку, який також затверджено постановою КМУ № 761.

Як зазначили в прес-службі, станом на початок липня перелік товарів критичного імпорту містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни. "З огляду на це, за оцінками Національного банку, відповідне послаблення не зумовить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Натомість це поліпшить умови ведення підприємницької діяльності в Україні, оскільки бізнес матиме змогу купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, НБУ з 9 липня розширює строки розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 120 до 180 днів. Відповідне рішення ухвалене в умовах логістичних проблем під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну.

Нові обмеження від НБУ

З метою зниження тиску на валютному ринку Національний банк зменшує з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року. Відповідне обмеження не поширюється, зокрема, на купівлю валюти: