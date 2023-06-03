RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Венгрии изобразило Крым частью РФ в видео с призывом к "миру" в Украине

Фото: Венгрия изобразила Крым частью РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube венгерского правительства.

"Десяти тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", - говорится в видео.

"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь", - говорится в видеоролике.

В то же время, с призывами о скорейшем мире, правительство Венгрии изобразило Крым, как часть территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что официально Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Позиция Венгрии по поводу российского вторжения в Украину

Власти Венгрии с момента полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор не заняли четкой позиции. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал с резкими заявлениями по поводу войны и критикует введенные санкции против РФ.

Орбан, 2 мая, отметил, что Украине нужно вести переговоры с РФ, а не идти в контрнаступление, потому что как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он знает о "втрое больших потерях" атакующей стороны по сравнению с обороняющимися.

Недавно Венгрия заблокировала выделение восьмого транша из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияКримВойна России против Украины