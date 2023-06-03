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Уряд Угорщини зобразив Крим частиною РФ у відео із закликом до "миру" в Україні

Фото: Угорщина зобразила Крим частиною РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Угорщини оприлюднив відеоролик із закликом до миру в Україні. На одному із кадрів Крим зображений частиною Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube угорського уряду.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною", - йдеться у відео.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя", - говориться у відеоролику.

Водночас із закликами про якнайшвидший мир, уряд Угорщини зобразив Крим, як частину території Російської Федерації.

Варто зазначити, що офіційно Угорщина не визнає протиправну анексію Криму Росією у 2014 році.

Позиція Угорщини щодо російського вторгнення в Україну

Влада Угорщини з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну й до тепер не зайняла чіткою позиції. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав з різкими заявами щодо війни та критикує запроваджені санкції проти РФ.

Орбан, 2 травня, зазначив, що Україні потрібно вести переговори з РФ, а не йти в контрнаступ, бо як "людина з півторарічним військовим досвідом" він знає про "втричі більші втрати" атакуючої сторони у порівнянні з тими, хто обороняється.

Нещодавно Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

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