Делегация из Конгресса США отправится в Венгрию для продвижения заявки Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию, поскольку давление на Будапешт с требованием ратифицировать членство Швеции в НАТО продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Венгрия является единственной страной НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции. Этот процесс требует поддержки всех членов, что ухудшает отношения с Соединенными Штатами и вызывает обеспокоенность среди их союзников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого связи с Россией лучше, чем у других стран ЕС и большинства членов НАТО, говорит, что его правительство поддерживает присоединение Швеции к альянсу.

Посольство США заявило, что сенаторы отправятся в Венгрию с миссией, сосредоточенной на стратегических вопросах, которые стоят перед НАТО и Венгрией.

Посол США Дэвид Прессман ранее заявлял, что вступление Швеции в НАТО является вопросом, который непосредственно затрагивает национальную безопасность Соединенных Штатов.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, которые отказывались ратифицировать членство, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент все же одобрил вступление Швеции в Альянс.

Последним шагом является ратификация венгерским парламентом. Но он находится на каникулах до конца февраля.

Недавно венгерская оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента, чтобы ратифицировать заявку Швеции. Но правящая партия устроила бойкот.