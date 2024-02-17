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Орбан намекнул на разблокирование ратификации вступления Швеции в НАТО

Венгрия, Суббота 17 февраля 2024 18:20
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Орбан намекнул на разблокирование ратификации вступления Швеции в НАТО Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт уже на пути к ратификации членства Швеции в НАТО. Это может произойти уже через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своей сегодняшней речи Орбан заявил, что были сделаны "важные шаги по восстановлению доверия" со Швецией.

Он отметил, что Венгрия находится на пути ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии своего парламента.

Весенняя сессия венгерского парламента начнется на следующей неделе. Следовательно, решение о членстве Швеции в НАТО может быть принято Будапештом до конца февраля.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в Альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО - ратификация венгерским парламентом. Но он находится на каникулах.

Недавно венгерская оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента, чтобы ратифицировать заявку Швеции. Но правящая партия устроила бойкот.

На днях стало известно, что двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию для обсуждения ратификации членства Швеции в НАТО.

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Швеция Венгрия Виктор Орбан НАТО
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