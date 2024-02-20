Правительство Швеции сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине, - DN

Этот пакет помощи от Швеции для Украины, продолжающей отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, станет уже 15-м по счету.

В настоящее время его содержание не раскрывается, однако указывается, что в пакет войдет военная техника и оборудование из составов Вооруженных сил этой скандинавской страны.

Также в публикации отмечается намерение выделения средства на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Оно позже будет передано Украине.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.

Добавим, в конце января в министерстве энергетики Украины заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн помощи энергетическому сектору нашего государства.