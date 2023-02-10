Правительство одобрило привлечение гранта от США и финпомощи от стран еврозоны, - Шмыгаль

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это финансовая помощь украинскому бюджету, чтобы платить пенсии, субсидии, зарплаты врачам и учителям, помощь внутриперемещенным лицам.

"Сегодня правительство одобрило решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере 6 млрд долларов. Это средства, которые мы также направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через фонд доноров, который администрируют Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн долларов от ряда европейских стран", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, он отметил, что с начала 2023 года наши международные партнеры уже выделили Украине 4,2 млрд долларов.

"В целом для финансирования дефицита бюджета нам нужно в этом году 38 млрд долларов", - уточнил Шмигаль.