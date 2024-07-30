Кабмин ищет 12 млрд долларов на армию. В Минфине говорят, что запросы военных гораздо больше

В этом году дополнительная потребность в бюджете Сил обороны составляет ориентировочно 12 млрд долларов или около 500 млрд гривен. Но даже этот показатель не удовлетворяет Министерство обороны.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Их (Минобороны, – ред.) потребности мы понимаем и стараемся максимально удовлетворить, часто превышая предел наших возможностей. Но как правило, наши возможности - это проблема только Министерства финансов", – отметил Марченко.
Он объяснил, что "дыра" в 500 млрд гривен возникла в связи с тем, что в начале года правительство было вынуждено перекидывать средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения. Это было вызвано задержкой финансирования США, где долго не могли принять новый оборонный бюджет с учетом потребностей Украины.
Именно поэтому общая потребность дополнительных средств составляет 500 млрд гривен, что Минфин и предусмотрел в изменениях в бюджет и предложениях по его наполнению с помощью увеличения налогов и выпуска ОВГЗ.
"Удовлетворяет ли это (500 млрд гривен, - ред.) соответствующие военные органы? Конечно, нет. Они оперируют, как правило, цифрами, которые начинаются с триллионов", - отметил Марченко.
Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:
Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.