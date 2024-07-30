Кабмин ищет 12 млрд долларов на армию. В Минфине говорят, что запросы военных гораздо больше

"Их (Минобороны, – ред.) потребности мы понимаем и стараемся максимально удовлетворить, часто превышая предел наших возможностей. Но как правило, наши возможности - это проблема только Министерства финансов", – отметил Марченко.

Он объяснил, что "дыра" в 500 млрд гривен возникла в связи с тем, что в начале года правительство было вынуждено перекидывать средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения. Это было вызвано задержкой финансирования США, где долго не могли принять новый оборонный бюджет с учетом потребностей Украины.

Именно поэтому общая потребность дополнительных средств составляет 500 млрд гривен, что Минфин и предусмотрел в изменениях в бюджет и предложениях по его наполнению с помощью увеличения налогов и выпуска ОВГЗ.

"Удовлетворяет ли это (500 млрд гривен, - ред.) соответствующие военные органы? Конечно, нет. Они оперируют, как правило, цифрами, которые начинаются с триллионов", - отметил Марченко.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:

+185,8 млрд гривен – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+147,2 млрд гривен – ВСУ,

+48,2 млрд гривен – Национальной гвардии,

+41,9 млрд гривен – Государственной пограничной службы,

+40,7 млрд гривен – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+15,2 млрд гривен – Национальной полиции,

+7,5 млрд гривен – ГУР МО,

+5,1 млрд гривен – СБУ.

+2,8 млрд гривен – ГСЧС.

Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.