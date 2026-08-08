В ЕС предложили передать замороженные активы РФ новой структуре, - FAZ
Бывшие высокопоставленные чиновники Германии, Франции и США предложили передать замороженные активы РФ из Euroclear под управление новой структуры ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В материале издание сказано, что в конце 2025 года Бельгия отказалась передавать Украине замороженные активы России в размере 210 млрд евро. Отказ был после того, как Москва предупредила о последствиях, если к ее средствам кто-либо прикоснется.
Вместо этого Евросоюз согласовал Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы и, как пишет FAZ - "проценты по кредиту финансируются за счет граждан ЕС".
Теперь же для того, чтобы таки преодолеть отказ, три бывших политика объединили усилия и обратились с заявлением. Согласно публикации, речь идет об:
- Аннегрет Крамп-Карренбауэр - бывшем лидерше ХДС, которая была министром обороны Германии;
- Натали Луазо - бывшем министре по европейским делам Франции;
- и Далип Сингх, который был заместителем советника по нацбезопасности США и работал экспертом по санкциям при президенте Джо Байдене.
Все трое требуют, чтобы опасения Бельгии были развеяны и на то есть несколько причин.
"Европейский союз должен немедленно передать замороженные средства Центрального банка России... новому администраторы ЕС. Тогда Бельгии больше не придется бояться "российского принуждения", - говорится в заявлении.
Почему в ЕС призывают передать активы новой структуре блока
Как пишет издание, для передачи активов бывшие чиновники приводят несколько аргументов.
Во-первых, на данный момент они видят "окно возможностей". Суть в том, что война диктатора РФ Владимира Путина зашла в тупик, российские НПЗ горят, а бывший премьер Венгрии Виктор Орбан, так называемый "троянский конь в Москвы в ЕС" - остался в прошлом.
Во-вторых, они считают, что новые средства "укрепят переговорную позицию Украины".
"Если ЕС сейчас передаст российские активы Киеву, Путин поймет, "что продолжать в том же духе, пока у Украины и ее союзников не закончатся деньги, безнадежно. Это может повысить его готовность согласиться на прекращение огня", - поясняет Крамп-Карренбауэр.
В-третьих, если ничего не предпринять, Украина столкнется с серьезными трудностями. В частности, в 2027 году помощь в размере 90 млрд евро исчерпается, и тогда Путин окажется в более сильной позиции.
Четвертым фактором является то, что все трое опасаются президентских выборов во Франции. Бывшие чиновники пишут, что "окно возможностей" может снова закрыться, если выборы в следующем году "приведут к появлению лидеров, менее благосклонно относящихся к Украине". Тут речь идет о Марин Ле Пен, которая может сменить Эммануэля Макрона.
"Существует опасность того, что Франция может перестать быть одним из важнейших союзников Украины после Макрона", - говорит Крамп-Карренбауэр.
Но дело не только во Франции. Есть еще и пятая очень важная причина. Суть в том, что эти деньги нужны не только Путину, но и президенту США Дональду Трампу.
Речь идет о том, что в неофициальном "мирном плане" из 28 пунктов, который, вероятно, был согласован переговорщиками осенью 2025 года, есть один очень важный пункт.
В 14-ом пункте было сказано, что 100 млрд из замороженных активов должны быть инвестированы в восстановление Украины, но под американским руководством и таким образом, чтобы 50% прибыли досталось США. А вот другая часть должна пойти на российско-американские "проекты".
"Некоторые говорят, что Трамп хочет использовать эти деньги для финансирования сделок между Америкой и Россией. Если же, с другой стороны, ЕС возьмет их под свой контроль сейчас, то они будут защищены от доступа Путина или Трампа", - пояснила Крамп-Карренбауэр.
Она добавила, что в таким случае европейцы и украинцы окажутся в более сильной позиции на будущих мирных переговорах.
Ну и еще одним фактором является Германия. Если Европа обеспечит оборону Украины за счет денег РФ, а не собственных ресурсов, это может устранить злонамеренный аргумент ультраправой партии "Альтернатива для Германии" о том, что немецкие налогоплательщики должны финансировать войну, которая якобы их не касается.
Что еще важно знать
Напомним, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС направит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России.
По ее словам, эти деньги пойдут на оборону. Решение было принято после очередной волны ударов РФ.