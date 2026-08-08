В ЕС предложили передать замороженные активы РФ новой структуре, - FAZ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В материале издание сказано, что в конце 2025 года Бельгия отказалась передавать Украине замороженные активы России в размере 210 млрд евро. Отказ был после того, как Москва предупредила о последствиях, если к ее средствам кто-либо прикоснется.

Вместо этого Евросоюз согласовал Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы и, как пишет FAZ - "проценты по кредиту финансируются за счет граждан ЕС".

Теперь же для того, чтобы таки преодолеть отказ, три бывших политика объединили усилия и обратились с заявлением. Согласно публикации, речь идет об:

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - бывшем лидерше ХДС, которая была министром обороны Германии;

Натали Луазо - бывшем министре по европейским делам Франции;

и Далип Сингх, который был заместителем советника по нацбезопасности США и работал экспертом по санкциям при президенте Джо Байдене.

Все трое требуют, чтобы опасения Бельгии были развеяны и на то есть несколько причин.

"Европейский союз должен немедленно передать замороженные средства Центрального банка России... новому администраторы ЕС. Тогда Бельгии больше не придется бояться "российского принуждения", - говорится в заявлении.

Почему в ЕС призывают передать активы новой структуре блока

Как пишет издание, для передачи активов бывшие чиновники приводят несколько аргументов.

Во-первых, на данный момент они видят "окно возможностей". Суть в том, что война диктатора РФ Владимира Путина зашла в тупик, российские НПЗ горят, а бывший премьер Венгрии Виктор Орбан, так называемый "троянский конь в Москвы в ЕС" - остался в прошлом.

Во-вторых, они считают, что новые средства "укрепят переговорную позицию Украины".

"Если ЕС сейчас передаст российские активы Киеву, Путин поймет, "что продолжать в том же духе, пока у Украины и ее союзников не закончатся деньги, безнадежно. Это может повысить его готовность согласиться на прекращение огня", - поясняет Крамп-Карренбауэр.

В-третьих, если ничего не предпринять, Украина столкнется с серьезными трудностями. В частности, в 2027 году помощь в размере 90 млрд евро исчерпается, и тогда Путин окажется в более сильной позиции.

Четвертым фактором является то, что все трое опасаются президентских выборов во Франции. Бывшие чиновники пишут, что "окно возможностей" может снова закрыться, если выборы в следующем году "приведут к появлению лидеров, менее благосклонно относящихся к Украине". Тут речь идет о Марин Ле Пен, которая может сменить Эммануэля Макрона.

"Существует опасность того, что Франция может перестать быть одним из важнейших союзников Украины после Макрона", - говорит Крамп-Карренбауэр.

Но дело не только во Франции. Есть еще и пятая очень важная причина. Суть в том, что эти деньги нужны не только Путину, но и президенту США Дональду Трампу.

Речь идет о том, что в неофициальном "мирном плане" из 28 пунктов, который, вероятно, был согласован переговорщиками осенью 2025 года, есть один очень важный пункт.

В 14-ом пункте было сказано, что 100 млрд из замороженных активов должны быть инвестированы в восстановление Украины, но под американским руководством и таким образом, чтобы 50% прибыли досталось США. А вот другая часть должна пойти на российско-американские "проекты".

"Некоторые говорят, что Трамп хочет использовать эти деньги для финансирования сделок между Америкой и Россией. Если же, с другой стороны, ЕС возьмет их под свой контроль сейчас, то они будут защищены от доступа Путина или Трампа", - пояснила Крамп-Карренбауэр.

Она добавила, что в таким случае европейцы и украинцы окажутся в более сильной позиции на будущих мирных переговорах.

Ну и еще одним фактором является Германия. Если Европа обеспечит оборону Украины за счет денег РФ, а не собственных ресурсов, это может устранить злонамеренный аргумент ультраправой партии "Альтернатива для Германии" о том, что немецкие налогоплательщики должны финансировать войну, которая якобы их не касается.