Кабмин расширил проект по защите критической инфраструктуры: добавили транспорт и почту

Расширение перечня критических секторов

Изменения дополняют предыдущий документ, принятый в феврале 2025 года.

Теперь экспериментальный проект охватывает объекты железнодорожного транспорта, почтового сектора, водо- и теплоснабжения, а также другие системы жизнеобеспечения. Речь идет о строительстве, реконструкции, капремонте и технических мерах по защите таких объектов.

Кто ответственный за реализацию

Участие в проекте будут принимать "Укрзализныця", Агентство восстановления, областные и Киевская городская военные администрации. Они получат полномочия выступать заказчиками работ и отчитываться об использовании бюджетных средств.

Проект будет финансироваться из государственного и местных бюджетов, в том числе из резервного фонда, а также из других источников, не запрещенных законом.

Как будет проходить финансирование

Министерство развития в течение пяти рабочих дней после получения документов должно согласовывать перечень объектов, подлежащих восстановлению или защите. В этот список будут включать объекты, требующие срочного укрепления, установки генераторов, аккумуляторных станций и других технических решений для стабильной работы.

Операторы инфраструктуры также смогут делегировать функции заказчиков государственным предприятиям или местным администрациям.

Для чего это нужно

Чиновники объясняют, что цель изменений - повысить устойчивость критической инфраструктуры в условиях войны. Речь идет об объектах, без которых невозможна нормальная жизнь граждан - транспорт, энергетику, связь, почту, воду и тепло.

Новые нормы позволяют быстрее принимать решения о финансировании защиты таких объектов и упрощают взаимодействие между государственными органами.