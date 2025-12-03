Кабмин распустил набсоветы ключевых компаний в энергетике: список

Кабинет министров Украины инициировал немедленное прекращение полномочий членов наблюдательных советов ряда энергетических компаний и поручил Министерству обороны провести то же самое на оборонных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко сообщила, что первым же пунктом заседания правительства 3 декабря был вопрос прекращения полномочий наблюдательных советов государственных компаний в энергетике. Принято решение безотлагательно прекратить полномочия наблюдательных советов в следующих компаниях:

ООО "Оператор ГТС Украины";

ПАО "Центрэнерго";

АО "Украинские распределительные сети";

АО "Энергетическая компания Украины";

АО "Оператор рынка";

АО "Украинские энергетические машины".

Вторым шагом Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов для наблюдательных советов и установил дедлайн для их избрания. Новые члены советов должны быть избраны до конца декабря.

Также министру обороны отдельно поручили провести то же самое в оборонных предприятиях, где есть наблюдательные советы. Он должен будет отчитаться о состоянии дел.

"Перезагрузка наблюдательных советов - важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании", - резюмировала Свириденко.