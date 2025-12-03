ua en ru
Кабмин распустил набсоветы ключевых компаний в энергетике: список

Украина, Среда 03 декабря 2025 19:07
UA EN RU
Кабмин распустил набсоветы ключевых компаний в энергетике: список Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины инициировал немедленное прекращение полномочий членов наблюдательных советов ряда энергетических компаний и поручил Министерству обороны провести то же самое на оборонных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко сообщила, что первым же пунктом заседания правительства 3 декабря был вопрос прекращения полномочий наблюдательных советов государственных компаний в энергетике. Принято решение безотлагательно прекратить полномочия наблюдательных советов в следующих компаниях:

  • ООО "Оператор ГТС Украины";
  • ПАО "Центрэнерго";
  • АО "Украинские распределительные сети";
  • АО "Энергетическая компания Украины";
  • АО "Оператор рынка";
  • АО "Украинские энергетические машины".

Вторым шагом Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов для наблюдательных советов и установил дедлайн для их избрания. Новые члены советов должны быть избраны до конца декабря.

Также министру обороны отдельно поручили провести то же самое в оборонных предприятиях, где есть наблюдательные советы. Он должен будет отчитаться о состоянии дел.

"Перезагрузка наблюдательных советов - важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании", - резюмировала Свириденко.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 3 декабря, что в этот день будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов государственных энергокомпаний - в частности "Центрэнерго", "Оператора ГТС", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".

До этого, еще в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала с хищениями в компании.

При этом, как пояснил министр экономики Украины Алексей Соболев, при смене наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических пересмотру и переназначению будут подлежать исключительно представители государства.

