Кабмин распустил набсоветы ключевых компаний в энергетике: список
Кабинет министров Украины инициировал немедленное прекращение полномочий членов наблюдательных советов ряда энергетических компаний и поручил Министерству обороны провести то же самое на оборонных предприятиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Свириденко сообщила, что первым же пунктом заседания правительства 3 декабря был вопрос прекращения полномочий наблюдательных советов государственных компаний в энергетике. Принято решение безотлагательно прекратить полномочия наблюдательных советов в следующих компаниях:
- ООО "Оператор ГТС Украины";
- ПАО "Центрэнерго";
- АО "Украинские распределительные сети";
- АО "Энергетическая компания Украины";
- АО "Оператор рынка";
- АО "Украинские энергетические машины".
Вторым шагом Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов для наблюдательных советов и установил дедлайн для их избрания. Новые члены советов должны быть избраны до конца декабря.
Также министру обороны отдельно поручили провести то же самое в оборонных предприятиях, где есть наблюдательные советы. Он должен будет отчитаться о состоянии дел.
"Перезагрузка наблюдательных советов - важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании", - резюмировала Свириденко.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 3 декабря, что в этот день будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов государственных энергокомпаний - в частности "Центрэнерго", "Оператора ГТС", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".
До этого, еще в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала с хищениями в компании.
При этом, как пояснил министр экономики Украины Алексей Соболев, при смене наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических пересмотру и переназначению будут подлежать исключительно представители государства.