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Правительство распределило 12,6 млрд гривен на ремонт дорог

Украина, Вторник 18 февраля 2025 12:30
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Правительство распределило 12,6 млрд гривен на ремонт дорог Фото: Ремонт дорог в Украине обойдется в 12,6 млрд гривен(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году", - написал он.

Также правительством утвержден:

  • Перечень объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемы их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году;
  • Перечень объектов и мероприятий по развитию пунктов пропуска через государственную границу по программе Европейского Союза "Механизм Соединения Европы" (CEF) и объектов, которые реализуются с привлечением государственных заимствований в соответствии с порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития, развития, восстановления и обеспечения устойчивых транспортных связей дорожной инфраструктуры, и объемы их софинансирования за счет средств государственного бюджета в 2025 году;
  • Перечень мероприятий по развитию, строительству, ремонту, обустройству, модернизации и содержанию пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.

Напомним, при принятии государственного бюджета на 2025 год было решено отказаться от финансирования государственного дорожного фонда в сумме 43,2 млрд гривен. На ремонт дорог направляют средства, которые не были использованы в прошлые годы.

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