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Уряд розподілив 12,6 млрд гривень на ремонт доріг

Україна, Вівторок 18 лютого 2025 12:30
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Уряд розподілив 12,6 млрд гривень на ремонт доріг Фото: Ремонт доріг в Україні обійдеться в 12,6 млрд гривень(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд гривень., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році", - написав він.

Також урядом затверджено:

  • Перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році;
  • Перелік об’єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи" (CEF) та об’єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку, розбудови, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури, та обсяги їх співфінансування за рахунок коштів державного бюджету у 2025 році;
  • Перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Нагадаємо, при ухваленні державного бюджету на 2025 рік було вирішено відмовитися від фінансування державного дорожнього фонду в сумі 43,2 млрд гривень. На ремонт доріг спрямовують кошти, які не були використані у минулі роки.

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