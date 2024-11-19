Бюджет-2025: что приняли депутаты и с чем будут жить украинцы в следующем году

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2025 год. Где именно государство будет брать деньги в следующем году, сколько и на что будет тратить – читайте в обзоре главного финансового документа страны от редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

Содержание:

Как будет выглядеть государственный бюджет Украины в 2025 году? Основные параметры

Доходы и расходы бюджета

Плановые доходы государственного бюджета Украины на 2025 год без учета трансфертов предусмотрены в сумме около 2,34 трлн гривен, в том числе доходы общего фонда – 2,15 трлн гривен и доходы специального фонда – 193,87 млрд.

Расходы бюджета запланированы в размере 3,94 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда – 3,69 трлн гривен, специального фонда – 247,43 млрд.

В частности, расходы на оборону заложены в размере 2,22 трлн гривен.

Дефицит государственного бюджета должен составить 1,64 трлн гривен.

Предельный суммарный размер государственного и гарантированного государством долга – 8,62 трлн гривен.

Плановые объемы внешнего финансирования достигают 38,4 млрд долларов.

Ожидаемая экономическая динамика

Бюджет в следующем году рассчитан исходя из правительственного прогноза по ожидаемому экономическому росту на уровне 2,7%. Номинальный размер валового внутреннего продукта должен составить 8,47 трлн гривен.

Правительственный прогноз предусматривает курс национальной валюты к концу года на уровне 45,6 гривен за доллар США. Среднегодовой курс должен составить 45 гривен за доллар.

Рост потребительских цен (инфляция) ожидается около 9,5%.

Следует отметить, что правительственные макроэкономические прогнозные показатели, заложенные в бюджет, отличаются от аналогичных показателей, рассчитанных Национальным банком. Кроме того, периодически эти показатели корректируются, исходя из реальной экономической динамики в стране. Поэтому некоторые из вышеперечисленных параметров бюджета, скорее всего, со временем будут скорректированы.

Каким будет уровень жизни людей

Заложенные в бюджет в следующем году социальные стандарты, к сожалению, остаются на уровне текущего года – из-за отсутствия источников дополнительных поступлений в условиях продолжающейся войны и необходимости направлять основные средства бюджета на нужды обороны.

Прожиточный минимум оставлен на уровне 2920 гривен. Минимальная зарплата – 8000 гривен. Минимальная почасовая оплата труда – 48 гривен.

Неизменным остается и размер минимальной пенсии – 2361 гривна. Правда, правительство обещает индексировать пенсии в марте.

Средняя по году зарплата до вычета налогов и сборов ожидается на уровне 24,4 тыс. гривен, при безработице – 17,7%.

Что изменило правительство в бюджете ко второму чтению

РБК-Украина писало о том, что нового предложил Кабинет министров ко второму чтению проекта бюджета в Верховной Раде.

По сравнению с первым чтением проекта госбюджета общие доходы были увеличены на 2,82 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда увеличены на 50,01 млрд гривен, а специального фонда – уменьшены на 47,19 млрд гривен.

Основными источниками обеспечения дополнительных 50,01 млрд гривен доходов общего фонда бюджета правительство определило следующие. Во-первых, и главное, решено отказаться от финансирования государственного дорожного фонда в сумме 43,21 млрд гривен. Эта идея, поддержанная парламентом в первом чтении бюджета, получила скандальную огласку в обществе – люди не поняли, как можно тратить десятки миллиардов на ремонт дорог в то время, как не хватает денег на оборону страны. Так что в правительстве отказались от этой идеи. Указанная сумма в полном объеме должна быть направлена в общий фонд бюджета и использоваться для нужд обороны.

Правда, совсем без денег дороги не останутся. Проектом бюджета предусмотрена новая бюджетная программа под названием "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования" с годовым финансированием 12,6 млрд гривен.

Частично убрали чиновники и еще одну скандальную норму, принятую парламентом в первом чтении проекта бюджета, – об увеличении финансирования прокурорских зарплат на 2,7 млрд грн. Ко второму чтению предложено уменьшить упомянутую сумму на 1,2 млрд грн.

По сравнению с первым чтением проекта бюджета общие расходы увеличены на 2,82 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличены на 50 млрд гривен, а по специальному фонду уменьшены на 47,19 млрд гривен.

Увеличение расходов предусмотрено, в частности, на:

развитие вооружения и военной техники – на 1,02 млрд гривен;

возмещение стоимости лекарств в рамках программы государственных гарантий – 596 млн гривен;

обеспечение предоставления услуг дневного ухода для детей с инвалидностью – 328,6 млн гривен;

предоставление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – 1 млрд гривен;

государственную поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции – 1 млрд гривен;

охрану органов государственной власти и должностных лиц – 198,3 млн гривен.

Сбалансировать государственный бюджет во время войны – задача со звездочкой

В бюджете появился ряд новых программ.

В частности, на доплаты учителям средних школ предусмотрено 11,997 млрд гривен.

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса государство предоставит дополнительную финансовую поддержку в 500 млн гривен.

На финансирование критической инфраструктуры гражданской авиации предусмотрено 827,9 млн грн.

1 млрд гривен государство планирует направить на развитие регионов.

В поддержку государственной программы "єВідновлення" запланировано выделить 1 млрд гривен. Плюс к этому – 3 млрд гривен на компенсации за уничтоженное жилье.

На поддержку украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину в бюджет предлагают заложить 150 млн гривен.

Кроме того, на мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших планируется направить 2,2 млрд гривен, а на деятельность предприятий Министерства по делам ветеранов – еще 463,9 млн гривен.

Что изменила Рада в бюджете ко второму чтению

После доработки правительственного проекта бюджета в профильном комитете парламента на окончательное голосование в сессионный зал попала редакция документа, которая предусматривала следующее.

Во-первых, в общих фондах бюджетов сельских, поселковых и городских территориальных громад будет оставаться 64% поступлений по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Это необходимо для надежного прохождения отопительного периода 2024-2025 годов и обеспечения своевременных расчетов за коммунальные услуги и энергоносители в 2025 году. При этом отменена субвенция областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на сумму 12,2 млрд гривен.

Вдобавок, прифронтовым громадам разрешили не перечислять реверсную дотацию в государственный бюджет на 593 млн гривен.

Согласно принятой редакции документа, 2 млрд долларов, или 90 млрд гривен (в эквиваленте) кредитных средств от Великобритании поступят в государственный бюджет исключительно на покрытие военных расходов, а именно – закупку оружия.

Национальная академия наук получит дополнительно 277,1 млн гривен, в том числе на исследования в военной сфере.

А "Укрзализныця" получит 128 млн гривен на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, фактически железнодорожного полотна. Софинансирование является обязательным условием предоставления европейских средств.

В финальной редакции бюджета исключена возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ.

Также депутаты исключили норму об обязательстве больниц держать деньги на счетах в Госказначействе.

8 преимуществ бюджета-2025 от Роксоланы Пидласой

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа озвучила восемь преимуществ принятого бюджета на 2025 год.

Во-первых, это реалистичность военных расходов в размере 2,2 трлн гривен, которые даже немного превышают ожидаемые фактические расходы на сектор безопасности и обороны 2024 года. Кроме того, остается резерв собственных доходов для увеличения военных расходов в течение года через выделение средств из Резервного фонда или перераспределение других средств правительством.

Роксолана Пидласса (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Второе – это "разумный" дефицит и потребность в международном финансировании, которую реалистично покрыть – 38,4 млрд долларов.

Среди преимуществ принятого бюджета – учет интересов и поддержка возможностей малых и прифронтовых громад. Речь – об упомянутых уже 64% поступлений от НДФЛ, остающихся на местах; о том, что прифронтовые громады не перечисляют реверсную дотацию в государственный бюджет и о сохранении дополнительной дотации для пострадавших территорий.

"Правительство наконец-то "берет за рога" и пытается решить проблему отсужденных в судах сверхбольших пенсий для привилегированных пенсионеров (сейчас задолженность по перечисленным в судах пенсиям составляет 73 млрд гривен), "новых" чернобыльцев в зоне отчуждения и еще ряд искажений в социальной сфере, которые рождают огромную несправедливость", – отмечает Роксолана Подласа.

Среди преимуществ бюджета – продолжение финансирования программы льготной ипотеки.

Вводится новый подход к оценке и менеджменту публичных инвестиционных проектов, позволяющий отойти от выделения денег на разрозненные объекты, а при этом создает целостные проекты, имеющие социально-экономическое значение для людей.

Расходы на образование и медицину выросли на 18 и 12 млрд грн соответственно и будут профинансированы в полном объеме.

"Политика героев полностью заложена в бюджет на 2025 год: 10,5 млрд гривен на специалистов по сопровождению ветеранов, создание ветеранских пространств, квартиры для ветеранов и другие программы поддержки. Отдельно (в бюджете Минсоца и Минздрава) – реабилитация и протезирование", – перечисляет Роксолана Пидласа.

Глава бюджетного комитета Рады признает, что бюджет далеко не идеален. Вместе с тем, говорит она, бюджет, как и политика, – это искусство возможного.