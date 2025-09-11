ua en ru
Кабмин предлагает отменить акты выполненных работ: детали законопроекта

Украина, Четверг 11 сентября 2025 13:15
Кабмин предлагает отменить акты выполненных работ: детали законопроекта Фото: Акты выполненных работ в Украине отменят (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины предлагает новые правила для оформления первичных документов. Бизнес сможет обходиться одной подписью вместо двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" № 14023-1.

Цель документа - уменьшить административное давление на бизнес. Речь идет об упрощении правил оформления первичных документов для услуг, оплаченных в безналичной форме.

Что именно изменится

Сейчас закон требует подписей от обеих сторон - исполнителя и заказчика. На практике это часто создает проблемы: задержки с документами, недоразумения с контролирующими органами и судебные споры.

Законопроект предусматривает, что достаточно будет одной подписи - от исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Аргументы правительства

В пояснительной записке указано, что требование двустороннего подписания актов является устаревшим и не соответствует современным бизнес-моделям. Особенно это касается e-commerce, логистики, онлайн-образования и дистанционных сервисов.

Во многих странах ЕС и США достаточным доказательством выполнения услуги считается одностороннее подтверждение - например, системный лог или трек-номер доставки.

Ожидаемый эффект

Принятие закона упростит документооборот и ускорит финансовые расчеты. Это должно снизить расходы бизнеса, усилить защиту исполнителей и сделать экономику более гибкой к цифровым вызовам.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко оценивала суммарную экономию украинского бизнеса за счет отмены актов на уровне 20 млрд гривен в год.

В июле новое правительство также предлагало отменить 63 инструмента, как устаревшие, неактуальные, дублирующие и обременяющие для бизнеса. В сфере здравоохранения планируют ликвидировать разрешение на занятие народной медициной (целительством).

