В Украине хотят повысить налоги: что предлагает Кабмин и какие ставки

В четверг, 18 июля, Кабинет министров одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2024 год относительно увеличения финансирования сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен, а также проект изменений в Налоговый кодекс по увеличению налоговых поступлений на общую сумму 138,7 млрд гривен.
Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Информацию подтвердили редакции РБК-Украина в Министерстве финансов.
Согласно проекту изменений в государственный бюджет на текущий год предусмотрено, в частности, увеличение расходов на оплату труда в секторе безопасности и обороны на 77,9 млрд грн.
На военную, специальную технику и оборудование предусмотрено дополнительно 256,1 млрд грн.
На строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений дополнительно заложено 40,4 млрд грн.
А еще запланированы другие расходы – на 120,7 млрд грн.
Проектом изменений также предусмотрено сокращение расходов государственного бюджета на 65 млрд грн.
Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда государственного бюджета на 214,5 млрд грн, в том числе за счет увеличения налоговых поступлений. Также запланировано дополнительное финансирование общего фонда бюджета за счет долговых операций на сумму 220 млрд гривен.
Правительство запланировало до конца года дополнительно получить в государственный бюджет 138,7 млрд грн за счет дополнительных поступлений от налогов. Для этого правительство предлагает повысить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.
В частности, речь идет про:
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год. По его словам, полный текст правительственного законопроекта сегодня-завтра будет на сайте парламента.
"Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что предложенное увеличение расходов будет поддержано народными депутатами", - заверил Гетманцев.
Также он обнародовал анализ предложенных правительством изменений в госбюджет от главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласой.
Итак, расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.
На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе:
Также предлагается увеличить расходы на:
Планируется сокращение расходов на 65,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга (на 61,8 млрд грн) и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии (на 3,9 млрд грн).
Роксолана Пидласа отмечает, в частности, что государству придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.
Кроме изменений параметров государственного бюджета на 2024 год правительство также инициирует урегулирование ряда вопросов, связанных с организацией бюджетного процесса в этом году, а именно:
Напомним, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону – 1,685 трлн гривен.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы на безопасность и оборону основным приоритетом бюджета. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2,227 трлн гривен из бюджета в 3,956 трлн гривен.