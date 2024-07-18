В Украине хотят повысить налоги: что предлагает Кабмин и какие ставки

Как хотят изменить бюджет

Согласно проекту изменений в государственный бюджет на текущий год предусмотрено, в частности, увеличение расходов на оплату труда в секторе безопасности и обороны на 77,9 млрд грн.

На военную, специальную технику и оборудование предусмотрено дополнительно 256,1 млрд грн.

На строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений дополнительно заложено 40,4 млрд грн.

А еще запланированы другие расходы – на 120,7 млрд грн.

Проектом изменений также предусмотрено сокращение расходов государственного бюджета на 65 млрд грн.

Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда государственного бюджета на 214,5 млрд грн, в том числе за счет увеличения налоговых поступлений. Также запланировано дополнительное финансирование общего фонда бюджета за счет долговых операций на сумму 220 млрд гривен.

Где будут искать деньги в бюджет

Правительство запланировало до конца года дополнительно получить в государственный бюджет 138,7 млрд грн за счет дополнительных поступлений от налогов. Для этого правительство предлагает повысить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.

В частности, речь идет про:

повышение ставки военного сбора с доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса, до 5%;

установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами – предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП плательщиками единого налога третьей группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями, организациями и ФЛП, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, осуществленной конечными пользователями таких услуг;

установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле топливом в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли топливом, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения топлива;

установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.

Как будут тратить средства из бюджета

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год. По его словам, полный текст правительственного законопроекта сегодня-завтра будет на сайте парламента.

"Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что предложенное увеличение расходов будет поддержано народными депутатами", - заверил Гетманцев.

Также он обнародовал анализ предложенных правительством изменений в госбюджет от главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласой.

Итак, расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.

На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе:

185,8 млрд грн – на закупку и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ;

147,2 млрд грн – для ВСУ;

48,2 млрд грн – для Национальной гвардии;

41,9 млрд грн – для Государственной пограничной службы;

40,7 млрд грн – для Государственной специальной службы транспорта Минобороны;

15,2 млрд грн – для Национальной полиции;

7,5 млрд грн – для ГУР МО;

5,1 млрд грн – для СБУ;

2,8 млрд грн – для ГСЧС;

503 млн грн – для СВР;

258,3 млн грн – для Госспецсвязи;

138,7 млн грн – для УГО.

Также предлагается увеличить расходы на:

пополнение резервного фонда государственного бюджета – 4,5 млрд грн;

пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны – 1 млрд грн;

денежную помощь лицам, лишенным личной свободы незаконными действиями российской федерации - 400 млн грн;

исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями – 100,8 млн грн.

Что еще запланировало правительство

Планируется сокращение расходов на 65,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга (на 61,8 млрд грн) и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии (на 3,9 млрд грн).

Роксолана Пидласа отмечает, в частности, что государству придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.

Кроме изменений параметров государственного бюджета на 2024 год правительство также инициирует урегулирование ряда вопросов, связанных с организацией бюджетного процесса в этом году, а именно: