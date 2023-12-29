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Кабмин продлил запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота

Украина, Пятница 29 декабря 2023 13:04
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Кабмин продлил запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота Фото: Кабмин продлил запрет на экспорт газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1402 от 27 декабря 2023 года.

Нулевые квоты установлены на следующие товары:

  • Соль, пригодная для потребления людьми
  • Уголь каменный, антрацит
  • Газ природный украинского происхождения
  • Древесина топливная
  • Серебро
  • Золото
  • Отходы или лом драгоценных металлов
  • Электрические и электронные отходы.

В то же время правительство установило квоты на 900 тысяч тонн на коксующийся уголь (только марки "К") и 540 тысяч тонн на топливо жидкое (мазут).

Запрет на экспорт

Кабинет Министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года. Глава НАК Алексей Чернышов заявил, что в случае продления запрета экспорт газа НАК "Нафтогаз Украины" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.

Украина вынуждена импортировать соль после захвата россиянами города Соледар и предприятия "Артемсль", обеспечивающего около 90% потребностей Украины.

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