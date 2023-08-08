Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

На 7 августа такую финансовую поддержку уже получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн гривен. В частности, денежная помощь выплачена 9427 жителям Херсонской и 944 - Николаевской областей.

Согласно заявлениям пострадавших выплаты производятся на их банковские счета или наличными через "Укрпочту".

Такую финансовую помощь могут получить лица, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Включая тех, кто с 6 июня выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних. Воздействие на экономику в 2023 году будет умеренным.